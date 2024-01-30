Калужский суд "оживил" женщину, которая была "мертва" с 2006 года

В Калужской области суд "оживил" жительницу Жуковского района, которую считали мёртвой в течение последних 17 лет. Как выяснилось, она не умерла, а просто переехала.

"Похоронили" женщину по той причине, что в 1988 году она уехала в Челябинск, где проживала без регистрации. В 2004 году она была объявлена в федеральный розыск, однако найти пропавшую так и не получилось", — сообщает kp.ru.

В объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области сообщили, что об отмене судебного решения, которым пропавшая женщина была признана погибшей, попросила её дочь. Суд получил подтверждение УМВД РФ по Сосновскому району Челябинской области о том, что гражданка, о которой идёт речь, вполне себе здравствует и действительно проживает в регионе. Для подтверждения даже была проведена генетическая экспертиза.

"Суд, исследовав представленные доказательства, отменил решение Жуковского районного суда Калужской области от 26 апреля 2006 года об объявлении Г. умершей и аннулировал актовую запись о смерти Г., составленную Отделом ЗАГС Жуковского района Калужской области", — сказано в публикации.