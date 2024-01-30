Телеканал пририсовал бюст и "раздел" женщину-депутата из Австралии В Австралии депутат Перселл возмутилась, что телеканал увеличил ей грудь на фото 30 января, 13:47 Джорджи Перселл. Справа — до фотошопа, слева — после. Обложка © Twitter / georgievpurcell

В Австралии депутат Джорджи Перселл обвинила местный телеканал Nine News в излишней сексуализации женщин после того, как там ей "увеличили" грудь и оголили живот с помощью фотошопа. Своё возмущение политик выразила в соцсети Х (Twitter).

"Обратите внимание на увеличенную грудь и наряд, который стал более откровенным. Не могу себе представить, чтобы такое случилось с депутатом-мужчиной", — написала она.

Перселл опубликовала первоначальную фотографию, где она стоит в белом сарафане. Также депутат показала отредактированный телеканалом снимок. На нём политику "пририсовали" пышный бюст. А пара штрихов превратила сарафан в топ и юбку, обнажив живот.

В Nine News извинились, но заявили, что программа автоматически внесла изменения и виноват в таком случае разработчик. Но представитель компании Adobe уже ответил, что подобные правки мог внести только человек.

Пока шли разборки, пользователи комментировали "чудеса" фотошопа. Женщины поддержали Перселл, решив, что случившееся унижает прекрасный пол и говорит о дискриминации по половому признаку. А вот мужчины проблемы не увидели. Они оставили восторженные комментарии и вообще предложили Перселл подумать о претворении в жизнь нового имиджа.

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Авторы Татьяна Миссуми