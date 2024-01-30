"Можно всё!": Актриса Климова призвала петербуржцев радовать себя с самого утра

Актриса театра и кино Екатерина Климова рассказала о том, как проходит её идеальное утро. Важными составляющими являются гимнастика, бутерброд для завтра и время на неторопливые сборы.

"Я рано встаю, провожаю детей в школу. У меня ещё есть куча времени для того, чтобы сделать гимнастику, позавтракать, какие-то свои дела и потом спокойно в тишине собраться на работу, которая, конечно же, меня радует. Это в моих идеальных буднях", – поделилась актриса в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Актриса Екатерина Климова призвала петербуржцев радовать себя с самого утра. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Климова пожелала петербуржцам бодрости духа и добавила, что начинать радовать себя следует с самого утра. По её словам, утром можно всё, что поднимает настроение и придаёт мотивацию заняться хорошими делами.