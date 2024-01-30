Эксперты поддержали продажу алкоголя на внутренних рейсах, но предупредили, что в самолёте пить всё равно не разрешат

Продажа алкоголя на внутрироссийских авиарейсах принесёт отрасли дополнительный доход. Распитие в зоне ожидания и на борту самолёта всё равно останется под запретом, поэтому насчёт роста числа буйных пассажиров беспокоиться не стоит, заверил генеральный директор Ассоциации гражданской авиации "Аэропорт" член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачёв.

"На вылете и раньше работали буфеты, можно было покупать алкоголь и везти с собой. Продавался он и в магазинах duty free, правда, без скидки. В своё время было даже постановление правительства, позволяющее международным аэропортам организовывать магазины duty free в зоне прилёта, чтобы люди оставляли деньги в России, а не где-то за рубежом", — напомнил он в беседе с НСН.

Глава "Аэропорта" подчеркнул, что пассажирам не позволят пить алкоголь в зоне ожидания или на борту самолёта, всё это будет контролироваться. Сам он инициативу поддерживает, ведь она привлечёт в отрасль дополнительные средства: в частности, плату за аренду и, может быть, процент от оборота.

Горбачёв также обратил внимание на то, что выручка магазинов Duty free существенно сократилась. По его словам это связано со снижением числа международных рейсов. В такой ситуации этим торговым точкам нужна помощь, ведь на них навалились проблемы с доходами, арендой помещений и платежами за коммунальные услуги; да и с разнообразием ассортимента становится хуже — раньше в них продавали технику, галантерею и парфюмерию. При этом такие магазины не исчезли, ведь даже для полётов в Белоруссию используется международные сектор.