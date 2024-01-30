Названы регионы России, в которых грядёт аномальное тепло

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о грядущих погодных аномалиях в России. Небесная канцелярия преподнесёт интересные сюрпризы. Один из них в Мурманске — 31 января там будет теплее, чем в Краснодаре и Ставропольском крае.

"Положительная аномалия — правда, приправленная сильным штормовым ветром, — на североевропейской территории. Завтра в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. Температура воздуха в Заполярье выше 0 °С", — отметил метеоролог в беседе с RT и объяснил, что это выше нормы на 12–16 °С.

Шувалов считает, что самые большие положительные аномалии можно будет ощутить в Сибири и на Арктическом побережье. Там также воздух прогреется на 10 °С выше нормы. На юге отклонения от нормы ниже, поэтому температуры в Норильске и Барнауле практически идентичные, заключил метеоролог.