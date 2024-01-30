Минздрав РФ призвали запретить уличные вывески табачных магазинов

Автор напомнил, что в России уже не первый год в магазинах запрещено открыто раскладывать табачную продукцию, поскольку она должна быть визуально скрыта от посетителей. То же касается и рекламы продуктов, содержащих табак. При этом владельцы специализированных магазинов размещают на улицах крупные вывески "Табак" и "Табачный магазин", которые видят, в том числе, дети.