Минздрав РФ призвали запретить уличные вывески табачных магазинов
Эксперт Орлов призвал Минздрав РФ убрать с улиц вывески табачных магазинов
Глава института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением запретить табачным магазинам устанавливать вывески на улице. Соответствующее письмо было направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT.
Автор напомнил, что в России уже не первый год в магазинах запрещено открыто раскладывать табачную продукцию, поскольку она должна быть визуально скрыта от посетителей. То же касается и рекламы продуктов, содержащих табак. При этом владельцы специализированных магазинов размещают на улицах крупные вывески "Табак" и "Табачный магазин", которые видят, в том числе, дети.
"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для коммерческих предприятий розничной торговли на размещение вывесок, информирующих о табачной специализации торговой деятельности", — призывает Орлов.
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ТАСС / Михаил Синицын