Невесту из шоу "Четыре свадьбы" объявили в розыск после побега в Дубай с деньгами подписчиков

Блогера и участницу шоу "Четыре свадьбы" Илюсу Миннегалееву из Татарстана объявили в розыск. По какой статье разыскивают женщину, не уточняется. Ранее она промышляла дешёвыми билетами в Дубай, которые обещала подписчикам, но в итоге забирала деньги и пропадала, рассказал Mash Iptash.

Ещё в сентябре блогерша предложила подписчикам путёвки в ОАЭ. Участница шоу обещала перелёт, трансфер и недельное проживание. Самый бюджетный пакет на одного стоил 29 тысяч рублей. Многие купились на такое выгодное предложение и приобрели тур на отдых, но Миннегалеева перестала выходить на связь. Она пообещала, что купленные билеты придут в 2024 году, но обманутые путешественники ждать не стали и уже спустя месяц написали заявления о мошенничестве. Сейчас участница шоу "Четыре свадьбы" находится в Дубае с мужем и ребёнком.