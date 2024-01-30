Составлен топ-3 главных симптомов интернет-зависимости

Психолог Наталья Безгина поделилась информацией о том, по каким признакам можно определить у человека зависимость от интернета. Первым она назвала постоянный "Поиск телефона".

Если человеку необходимо постоянно брать в руки телефон, чтобы проверить папку с сообщениями или просто посмотреть на время, значит присутствует некая зависимость, предупредила психолог в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Второй признак интернет-зависимости — раздражительность. Например, если приходится долгое время находиться без телефона, то возникает сильное раздражение и даже злость. Это связано с тем, что мозгу необходимо беспрерывно поглощать стимулы из интернета.

Психолог отметила, что чаще всего интернет-зависимость становится проблемой подростков, потому что они родились уже тогда, когда телефоны и социальные сети стали частью нашей жизни. Их мозг просто не знает ситуаций, когда доступа к интернету нет.