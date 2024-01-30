Стоматолог предупредил о риске появления морщин и дряблости губ из-за яблок

Чтобы не было необходимости часто обращаться к стоматологу, важно включать в рацион правильные продукты питания, рассказал в интервью врач-стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, нужно есть больше белка, а также соблюдать правила гигиены.

"Мясо, в том числе курятина, служит источником животного белка. Естественно, зуб — это сложившаяся минеральная структура, но всему зубо-альвеолярному комплексу нужно белковое питание. Плюс мясо нужно достаточно активно жевать. Это приличная нагрузка на связочный аппарат, упражнение для жевательной мускулатуры. Источником белка может быть и рыба. Она в дополнение даст ещё и минералы, в частности кальций", — пояснил Алексей Антипенко в беседе с радио Sputnik.

Медик отметил, что для поддержания здоровья зубов нужны также и молочные продукты. Однако стоматолог предостерёг от излишнего потребления "мегасуперйогуртов", в которых много кислот, усилителей вкуса и сахара. Такая же ситуация с овощами и фруктами. Антипенко рассказал, что их необходимо включать в рацион, но в умеренных количествах, потому что регулярное воздействие пищевых кислот ведёт к растворению эмали, к уменьшению нижней трети лица и дряблости губ.

Также стоматолог посоветовал с осторожностью относиться к кашам и картофелю и своевременно чистить зубы после них, так как они могут оставаться в полости рта.

"Каши очень любят прилипать к зубам, как и картофель. Если вы поели кашу или картофель, вы должны понимать: сначала будет мягкий зубной налёт, а через 48–72 часа — плотный зубной налёт, который сами вы уже не счистите. Он очень быстро, к сожалению, минерализуется и превращается в зубной камень", — заключил Антипенко.