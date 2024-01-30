Итальянский блогер живёт в ЛНР и показывает Западу правду о Донбассе Итальянский журналист Лучиди заявил, что многие на Западе не настроены против РФ 30 января, 16:58 Андреа Лучиди. Обложка © t.me / Andrea Lucidi

На Западе многие не доверяют собственным политикам и хотят узнать правду об украинском конфликте, не желая верить в "плохую" Россию. Об этом рассказал РИА "Новости" итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди, который поучаствовал в пресс-туре для иностранцев в ЛНР.

В республику приехали корреспонденты из США, Перу, Испании, Франции, Нидерландов. Лучиди подчеркнул, что их визит доказывает тот факт, что иностранцы хотят докопаться до истины. Сам итальянец живёт в ЛНР с начала спецоперации и освещает происходящие события.

"Я благодарен организаторам за возможность для зарубежных коллег увидеть иную точку зрения на новые русские регионы", — подчеркнул военкор.

Зарубежные журналисты пообщались с главой ЛНР Леонидом Пасечником, волонтёрами, военными и местным населением, а также услышали от военнопленных украинцев о печальном положении дел по другую сторону фронта.

Ранее сообщалось, что молодёжь из ЛНР начала получать письма с подтверждением отбора на Всемирный фестиваль молодёжи, который пройдёт в начале марта этого года в "Сириусе". Ребята рассказали о переполняющих их эмоциях и призвали ровесников пользоваться всеми возможностями для собственного развития.

Авторы Татьяна Миссуми