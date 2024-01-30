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30 января, 17:55

Губернатор Подмосковья обещал водителям Мострансавто зарплаты выше 100 тысяч

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с начала февраля работников Мострансавто ждёт повышение зарплат на 5,5%. Он также пригласил водителей из других регионов, пообещав места проживания в нескольких городских округах и зарплаты выше 100 тысяч рублей.

"Часть автобусов, особенно зимой, находится на ремонте. Для этого нужны и слесари, и водители. С 1 февраля мы увеличим зарплату сотрудникам Мострансавто на 5,5%", — отметил губернатор, его цитирует телеканал "360".

Альтернативой общежитию для работников станет компенсация за съёмное жильё в размере десяти тысяч рублей в течение первых трёх месяцев. Воробьёв перечислил и другие плюсы: отпуск до 42 дней, путёвки на летний отдых детям, возможность обучения на категорию D за счёт предприятия с выплатой стипендии.

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Владимир Озеров
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