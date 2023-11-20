Путин призвал повысить скорость и комфорт поездок на общественном транспорте
В России необходимо повысить скорость и комфортность поездок на общественном транспорте. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по передаче регионам РФ новой техники для системы общественного транспорта.
"На всех видах транспорта и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок", — указал российский лидер.
Путин пояснил, что особенно это касается общественного транспорта, который становится всё популярнее. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный способ передвижения. По словам главы государства, в России автобусами, троллейбусами и трамваями ежегодно перевозится более десяти миллиардов пассажиров.
Напомним, что 20 ноября в России отмечается День работника транспорта. Современный праздник появился в 2020 году. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1809 году Александр I учредил первые в России государственные регулирующие органы в транспортной отрасли, отвечавшие за работу различных видов транспорта. Ранее Владимир Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, отметив важную роль транспортного комплекса в развитии экономики России. Российский лидер ждёт, что правительство предоставит новые предложения по модернизации общественного парка в стране.
ТАСС / Octagon.Media / Максим Конанков