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30 января, 18:00

В аппарате Нарусовой опровергли новости о её госпитализации

Информация о попадании сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в отделение челюстно-лицевой хирургии одной из больниц Москвы является фейком. Об этом сообщили в аппарате парламентария.

"Это фейк. Обязанность каждого сенатора — прохождение ежегодной диспансеризации. А информация о том, что она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, — очевидный фейк", — сказал собеседник ТАСС.

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А ранее Лайф сообщал, что бас-гитариста рок-группы "Аракс" Николая Парфенюка доставили в больницу с выступления в московском театре "Ленком". По предварительной информации, у музыканта заподозрили сердечный приступ. Заслуженному артисту России 66 лет. Он написал музыку ко множеству фильмов и телесериалов, среди которых "Львиная доля" и "Полосатое лето".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Мышляева
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