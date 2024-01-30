В аппарате Нарусовой опровергли новости о её госпитализации
Информация о попадании сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в отделение челюстно-лицевой хирургии одной из больниц Москвы является фейком. Об этом сообщили в аппарате парламентария.
"Это фейк. Обязанность каждого сенатора — прохождение ежегодной диспансеризации. А информация о том, что она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии, — очевидный фейк", — сказал собеседник ТАСС.
А ранее Лайф сообщал, что бас-гитариста рок-группы "Аракс" Николая Парфенюка доставили в больницу с выступления в московском театре "Ленком". По предварительной информации, у музыканта заподозрили сердечный приступ. Заслуженному артисту России 66 лет. Он написал музыку ко множеству фильмов и телесериалов, среди которых "Львиная доля" и "Полосатое лето".
ТАСС / Сергей Бобылев