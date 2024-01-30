Косметолог раскрыла 4 лучших способа подтянуть обвисшие колени без операции
Косметолог Ужва дала советы, как исправить обвисшие колени
Многие женщины самых разных возрастов испытывают проблему обвисших коленей, что зачастую заставляет их отказываться от некоторых вещей из гардероба. Врач – дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала, как подарить коленям новую молодость в сжатые сроки. Для этого не потребуется ложиться под нож хирурга, сообщает портал "Страсти".
Прежде всего нужно понять, есть ли у вас лишний вес. При похудении жировые отложения на ногах уходят быстро, но вместо них остаются неэстетичные складки. Худеть врач советует постепенно. Занятия спортом должны быть правильными — важна не интенсивность, а планомерное повышение нагрузок. Проблема "старых коленей" может настигнуть женщину уже к 30 годам, и в первую очередь здесь всё зависит от индивидуального строения тела, поясняет Ужва.
"У всех разный мышечный каркас, выраженность подкожно-жирового слоя, плотность кожи — абсолютно всё учитывается. Поэтому, чтобы создать хороший тонус в зоне коленей, нужно работать не только с ними, но и с бедром, и с телом в целом", — заметила косметолог.
Среди способов, которые могут помочь решить проблему, косметолог советует аппаратные методики, включающие в себя игольчатый и ультразвуковой лифтинг; инъекционные методы, способствующие улучшению качества кожи с помощью коллагена, или нитевой лифтинг.
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