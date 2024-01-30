Косметолог раскрыла 4 лучших способа подтянуть обвисшие колени без операции

Многие женщины самых разных возрастов испытывают проблему обвисших коленей, что зачастую заставляет их отказываться от некоторых вещей из гардероба. Врач – дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала, как подарить коленям новую молодость в сжатые сроки. Для этого не потребуется ложиться под нож хирурга, сообщает портал "Страсти".

Прежде всего нужно понять, есть ли у вас лишний вес. При похудении жировые отложения на ногах уходят быстро, но вместо них остаются неэстетичные складки. Худеть врач советует постепенно. Занятия спортом должны быть правильными — важна не интенсивность, а планомерное повышение нагрузок. Проблема "старых коленей" может настигнуть женщину уже к 30 годам, и в первую очередь здесь всё зависит от индивидуального строения тела, поясняет Ужва.

"У всех разный мышечный каркас, выраженность подкожно-жирового слоя, плотность кожи — абсолютно всё учитывается. Поэтому, чтобы создать хороший тонус в зоне коленей, нужно работать не только с ними, но и с бедром, и с телом в целом", — заметила косметолог.

Среди способов, которые могут помочь решить проблему, косметолог советует аппаратные методики, включающие в себя игольчатый и ультразвуковой лифтинг; инъекционные методы, способствующие улучшению качества кожи с помощью коллагена, или нитевой лифтинг.