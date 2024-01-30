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30 января, 19:12

ЦАХАЛ признала затопление тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля призналась, что затапливает водой тоннели ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что затапливает водой тоннели ХАМАС в секторе Газа, сообщили в армейской пресс-службе. Там добавили, что за время операции были освоены новые возможности по нейтрализации подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа.

По версии пресс-службы, для проведения этих мероприятий применяется специальная система насосов и труб, а также другие разработки. Там отметили, что не все туннели или шахты подходят для такого метода. По информации ЦАХАЛ, при разливе воды по подземной территории ХАМАС военные изучают свойства почвы и водных систем в каждом районе, чтобы избежать возможных негативных последствий для грунтовых вод.

"Этот инструмент является одним из целого ряда средств, разработанных ЦАХАЛ и службами безопасности Израиля в последние годы для действий против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. Эти усилия против ХАМАС включают воздушные удары, подземные боевые операции и специальные операции с использованием технологических средств", — заключили в пресс-службе.

ЦАХАЛ сообщила об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС
ЦАХАЛ сообщила об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС

Напомним, ЦАХАЛ не первый раз говорит об обнаружении тоннелей ХАМАС. The Wall Street Journal писала, что израильская армия начала закачивать воду в некоторые из них на территории сектора Газа, чтобы разрушить инфраструктуру радикалов. На это должно уйти несколько недель.

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ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Александра Мышляева
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