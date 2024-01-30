ЦАХАЛ признала затопление тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что затапливает водой тоннели ХАМАС в секторе Газа, сообщили в армейской пресс-службе. Там добавили, что за время операции были освоены новые возможности по нейтрализации подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа.

По версии пресс-службы, для проведения этих мероприятий применяется специальная система насосов и труб, а также другие разработки. Там отметили, что не все туннели или шахты подходят для такого метода. По информации ЦАХАЛ, при разливе воды по подземной территории ХАМАС военные изучают свойства почвы и водных систем в каждом районе, чтобы избежать возможных негативных последствий для грунтовых вод.

"Этот инструмент является одним из целого ряда средств, разработанных ЦАХАЛ и службами безопасности Израиля в последние годы для действий против подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа. Эти усилия против ХАМАС включают воздушные удары, подземные боевые операции и специальные операции с использованием технологических средств", — заключили в пресс-службе.