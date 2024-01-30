Мощный хлопок на ТЭЦ-23 напугал жителей востока Москвы
"Россети": Громкий звук на ТЭЦ-23 в Москве был вызван коротким замыканием
Звук взрыва раздался в районе ТЭЦ-23 на востоке Москвы. По словам местных жителей, хлопок сопровождался яркой вспышкой. Видео с места инцидента опубликовал SHOT.
Экстренные службы стягиваются к электростанции. Видео © T.me / SHOT
Причину хлопка озвучила пресс-служба компании "Россети Московский регион". Звук взрыва спровоцировало короткое замыкание на кабельной линии напряжением 220 тысяч вольт, сказано в телеграм-канале организации.
"Данный инцидент не привёл к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме. Специалисты уже на месте и приступили к ремонтным работам", — гласит сообщение.
Короткое замыкание на днях произошло и в московском ДК "Красный Октябрь". Эвакуироваться из здания пришлось 450 посетителям Дворца культуры.
T.me / SHOT