Регион

Уведомления отключены

30 января, 20:30

Мощный хлопок на ТЭЦ-23 напугал жителей востока Москвы

"Россети": Громкий звук на ТЭЦ-23 в Москве был вызван коротким замыканием

Звук взрыва раздался в районе ТЭЦ-23 на востоке Москвы. По словам местных жителей, хлопок сопровождался яркой вспышкой. Видео с места инцидента опубликовал SHOT.

Экстренные службы стягиваются к электростанции. Видео © T.me / SHOT

Причину хлопка озвучила пресс-служба компании "Россети Московский регион". Звук взрыва спровоцировало короткое замыкание на кабельной линии напряжением 220 тысяч вольт, сказано в телеграм-канале организации.

"Данный инцидент не привёл к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме. Специалисты уже на месте и приступили к ремонтным работам", — гласит сообщение.

Загадочные зелёные вспышки в небе над Челябинском объяснили
Загадочные зелёные вспышки в небе над Челябинском объяснили

Короткое замыкание на днях произошло и в московском ДК "Красный Октябрь". Эвакуироваться из здания пришлось 450 посетителям Дворца культуры.

Обложка ©

T.me / SHOT

Илья Пушкарев
  • Новости
  • россети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров