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28 января, 10:28

Сотни человек эвакуировались из здания Дворца культуры в Москве из-за короткого замыкания

МЧС: В московском ДК "Красный Октябрь" произошло короткое замыкание

В московском Дворце культуры "Красный Октябрь" произошло короткое замыкание в электрощитовой, сообщили в пресс-службе МЧС России. Самостоятельно эвакуировались около 450 человек.

"Пострадавших нет. Огнеборцы МЧС России провели разведку, опасности нет", — говорится в сообщении.

Из загоревшегося Театра сатиры эвакуировали полсотни человек
Из загоревшегося Театра сатиры эвакуировали полсотни человек

Напомним, сегодня, 28 января, в Москве также вспыхнул пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади. По данным Лайфа, на крыше могли находиться до десяти человек, выполнявших работы по реконструкции купола. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения техники безопасности во время замены кровли. На данный момент площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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