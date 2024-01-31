Лидер оппозиции Израиля Лапид призвал пересмотреть отношения с Россией

Израилю следует пересмотреть отношения с Россией из-за позиции Москвы по конфликту с ХАМАС в секторе Газа. Такое заявление сделал лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.

"Израиль ещё очень долго затруднится простить России и её руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России", — сказал политик в интервью русскоязычному израильскому порталу "Вести".

По мнению Лапида, Москва "однозначно" встала на сторону ХАМАС, что выражается в публичных заявлениях российских официальных лиц и приёмах делегаций от радикального палестинского движения. Депутат отметил, что государства не разрывают отношения просто так, но не прощают при "нанесении такого оскорбления".