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30 января, 21:45

Лидер оппозиции Израиля Лапид призвал пересмотреть отношения с Россией

Израилю следует пересмотреть отношения с Россией из-за позиции Москвы по конфликту с ХАМАС в секторе Газа. Такое заявление сделал лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.

"Израиль ещё очень долго затруднится простить России и её руководству занятую ими позицию. Нет сомнения, что руководство страны должно пересмотреть свою позицию в отношении России", — сказал политик в интервью русскоязычному израильскому порталу "Вести".

По мнению Лапида, Москва "однозначно" встала на сторону ХАМАС, что выражается в публичных заявлениях российских официальных лиц и приёмах делегаций от радикального палестинского движения. Депутат отметил, что государства не разрывают отношения просто так, но не прощают при "нанесении такого оскорбления".

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Оппозиционный лидер уверен, что Израилю нужно поддерживать отношения с Россией по причинам стратегического характера, однако прежних тёплых отношений в ближайшем будущем не будет.

Ранее суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. К таким действиям относятся все, подпадающие под соответствующую конвенцию.

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X / יאיר לפיד — Yair Lapid

Артур Лапсаков
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