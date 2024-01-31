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30 января, 23:21

Суд присяжных отклонил иск Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's

Суд присяжных Нью-Йорка отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's, который он обвинил в содействии арт-диллеру Иву Бувье в завышении цен на произведения искусства. Об этом пишет Bloomberg.

Присяжные вынесли решение в пользу аукционного дома о всем пунктам гражданского иска, посчитав, что бизнесмен сам виноват в своих убытках. Рыболовлев, присутствовавший на заседании, прокомментировал решение словами "это жизнь".

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Согласно данным иска, миллиардер в течение более десяти лет приобретал у арт-дилера 38 произведений искусства за два миллиарда долларов. Рыболовлев считает, что переплатил более миллиарда и требовал вернуть эти деньги. Бувье, с которым бизнесмен судится с 2015 года, свою вину отрицал.

Ранее Лайф рассказывал, что вставную челюсть Черчилля в золотой оправе продадут на аукционе в Британии. Именно её носил бывший премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны, когда ему было 65 лет.

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asmonaco.com

Артур Лапсаков
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