Суд присяжных отклонил иск Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's

Суд присяжных Нью-Йорка отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's, который он обвинил в содействии арт-диллеру Иву Бувье в завышении цен на произведения искусства. Об этом пишет Bloomberg.

Присяжные вынесли решение в пользу аукционного дома о всем пунктам гражданского иска, посчитав, что бизнесмен сам виноват в своих убытках. Рыболовлев, присутствовавший на заседании, прокомментировал решение словами "это жизнь".