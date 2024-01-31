Суд присяжных отклонил иск Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's
Суд присяжных Нью-Йорка отклонил иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's, который он обвинил в содействии арт-диллеру Иву Бувье в завышении цен на произведения искусства. Об этом пишет Bloomberg.
Присяжные вынесли решение в пользу аукционного дома о всем пунктам гражданского иска, посчитав, что бизнесмен сам виноват в своих убытках. Рыболовлев, присутствовавший на заседании, прокомментировал решение словами "это жизнь".
Согласно данным иска, миллиардер в течение более десяти лет приобретал у арт-дилера 38 произведений искусства за два миллиарда долларов. Рыболовлев считает, что переплатил более миллиарда и требовал вернуть эти деньги. Бувье, с которым бизнесмен судится с 2015 года, свою вину отрицал.
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