Найденный в мусоре сценарий лондонских эпизодов "Друзей" продан на аукционе
Найденные в мусоре сценарии двух серий "Друзей" ушли с молотка за £22 тыс.
Сценарии двух серий "Друзей", найденные в мусорке. Обложка © hansonsauctioneers.co.uk
Найденный в мусоре 25 лет назад сценарий лондонского эпизода американского комедийного сериала "Друзья" (1994–2004) продан на аукционе в Великобритании за 22 тысячи фунтов. Информация об этом опубликована на сайте аукционного дома Hansons.
"Сценарии ушли на аукцион с оценкой £600–800. Однако эта цена быстро повышалась благодаря 219 предварительным заявкам со всего мира. <...> Общая цена, уплаченная иностранным онлайн-участником торгов, составила £28 864 [со всеми сборами], — сказано в сообщении.
Сценарии под названием "Эпизод со свадьбой Росса I" и "Эпизод со свадьбой Росса II" (две серии четвёртого сезона сериала) планировалось уничтожить после завершения съёмок в британской столице в 1998 году, но сотрудница студии Fountain, работавшая в административной службе, нашла папки со сценариями в мусорном ведре и забрала себе. Лишь недавно 60-летняя женщина вспомнила о них и выставила на аукцион. Она призналась, что не была особой поклонницей "Друзей" и теперь рада, что сценарий попал к ценителю.
Напомним, в октябре 2023 года стало известно о смерти 54-летнего американского актёра Мэттью Перри, сыгравшего одну из главных ролей в сериале. Его тело было найдено в джакузи собственного дома после утренней тренировки по пиклболу. Звёзды сериала "Друзья" проводили Чендлера в последний путь.