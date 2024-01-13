Найденный в мусоре сценарий лондонских эпизодов "Друзей" продан на аукционе

Найденный в мусоре 25 лет назад сценарий лондонского эпизода американского комедийного сериала "Друзья" (1994–2004) продан на аукционе в Великобритании за 22 тысячи фунтов. Информация об этом опубликована на сайте аукционного дома Hansons.

"Сценарии ушли на аукцион с оценкой £600–800. Однако эта цена быстро повышалась благодаря 219 предварительным заявкам со всего мира. <...> Общая цена, уплаченная иностранным онлайн-участником торгов, составила £28 864 [со всеми сборами] , — сказано в сообщении.

Сценарии под названием "Эпизод со свадьбой Росса I" и "Эпизод со свадьбой Росса II" (две серии четвёртого сезона сериала) планировалось уничтожить после завершения съёмок в британской столице в 1998 году, но сотрудница студии Fountain, работавшая в административной службе, нашла папки со сценариями в мусорном ведре и забрала себе. Лишь недавно 60-летняя женщина вспомнила о них и выставила на аукцион. Она призналась, что не была особой поклонницей "Друзей" и теперь рада, что сценарий попал к ценителю.