Россиян призвали чаще заниматься любовью, чтобы спастись от опасной болезни

Шансы заболеть простатитом и лишиться потенции повышаются в случае отсутствия у мужчины регулярной половой жизни, предупредил уролог Артур Богатырёв. Впрочем, занятия любовью должны быть безопасными, иначе передающиеся половым путём инфекции приведут к такому же исходу, рассказал врач "Газете.ru".

По словам эксперта, ещё воспаление предстательной железы возникает из-за попадания в орган болезнетворных бактерий или повреждения простаты. Если же инфекции внутри не обнаружатся, а боль продолжит сковывать движения, то корень проблемы лежит в неврологических нарушениях или аутоиммунных реакциях.

"Кроме того, боль и дискомфорт, характерные для небактериального простатита, может вызвать напряжение и спазмы мышц в малом тазу. Среди других факторов — некоторые нервные нарушения, стресс, тревога, депрессия, гормональные изменения", — заключил Богатырёв, призвав не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.