Регион

Уведомления отключены

31 января, 04:56

Россиян призвали чаще заниматься любовью, чтобы спастись от опасной болезни

Уролог Богатырёв: Нерегулярный секс ведёт к простатиту и импотенции

Шансы заболеть простатитом и лишиться потенции повышаются в случае отсутствия у мужчины регулярной половой жизни, предупредил уролог Артур Богатырёв. Впрочем, занятия любовью должны быть безопасными, иначе передающиеся половым путём инфекции приведут к такому же исходу, рассказал врач "Газете.ru".

По словам эксперта, ещё воспаление предстательной железы возникает из-за попадания в орган болезнетворных бактерий или повреждения простаты. Если же инфекции внутри не обнаружатся, а боль продолжит сковывать движения, то корень проблемы лежит в неврологических нарушениях или аутоиммунных реакциях.

"Кроме того, боль и дискомфорт, характерные для небактериального простатита, может вызвать напряжение и спазмы мышц в малом тазу. Среди других факторов — некоторые нервные нарушения, стресс, тревога, депрессия, гормональные изменения", — заключил Богатырёв, призвав не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.

Названо пять болезней, с которыми посещение сауны может завершиться в карете скорой
Названо пять болезней, с которыми посещение сауны может завершиться в карете скорой

Ещё простатит может спровоцировать неправильная эксплуатация автомобиля, предупреждал Лайф ранее. Речь идёт о злоупотреблении функцией подогрева сидений.

Обложка ©

Freepik / freepik

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров