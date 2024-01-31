Хабаровчанка получила 8 лет тюрьмы за спонсирование ВСУ
Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам за отправку ВСУ денег
Хабаровский краевой суд вынес приговор местной жительнице областного центра, которая обвинялась в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
"Суд признал её виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил её к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
По информации правоохранительных органов, в прошлом году осуждённая связалась с "деструктивными общественными объединениями антироссийской направленности", в результате чего перевела личные средства Вооружённым силам Украины. Установлено, что на эти деньги ВСУ приобретали оружие и боеприпасы.
Ранее Лайф писал, что житель Новокузнецка оказывал финансовую помощь украинским военным. Он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.