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31 января, 05:26

Хабаровчанка получила 8 лет тюрьмы за спонсирование ВСУ

Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам за отправку ВСУ денег

Хабаровский краевой суд вынес приговор местной жительнице областного центра, которая обвинялась в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Суд признал её виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил её к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, в прошлом году осуждённая связалась с "деструктивными общественными объединениями антироссийской направленности", в результате чего перевела личные средства Вооружённым силам Украины. Установлено, что на эти деньги ВСУ приобретали оружие и боеприпасы.

ФСБ предъявила обвинения в госизмене пермскому фотографу
ФСБ предъявила обвинения в госизмене пермскому фотографу

Ранее Лайф писал, что житель Новокузнецка оказывал финансовую помощь украинским военным. Он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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freepik / Racool_studio

Ян Поланин
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