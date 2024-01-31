Новосибирский хакер попался при попытке обрушить сайт Правительства РФ Житель Новосибирской области попытался взломать сайт Правительства РФ 31 января, 07:31 Жителя Новосибирской области подозревают в хакерской атаке на сайт Правительства РФ. Обложка © Shutterstock

Житель Новосибирской области подозревается в попытке взлома правительственного информационного ресурса. В отношении его возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Пресечена попытка жителя Бердска совершить компьютерную атаку на информационные ресурсы Правительства РФ", — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 21-летний мужчина использовал вредоносную программу, чтобы разрушить защиту сайта. Он хотел проверить уязвимость ресурса. В итоге теперь ему грозит серьёзное наказание и даже тюремное заключение.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 273 УК РФ "Покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации". Если вину мужчины докажут, то его ждёт до четырёх лет тюремного заключения и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области задержали двух местных жителей, которые выполняли задания Службы безопасности Украины (СБУ) за биткоины. 18-летний Андрей и 19-летний Евгений, которые нигде не учатся и не работают, 15 декабря 2023 года сожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе. А спустя неделю они подожгли релейник в том же районе.

Авторы Татьяна Миссуми