Лавров назвал доллар оружием Запада для решения политических задач 31 января, 07:37 Доллар стал оружием Запада. Обложка © Shutterstock

Запад цинично использует американскую валюту как способ для решения собственных политических задач. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве.

"Доллар является, очевидно для всех уже, по-моему, либо действующим, либо потенциальным оружием [Запада для] решения политических задач", — подчеркнул дипломат.

По его убеждению, доллар и международные гранты давно стали "инструментом принуждения", с помощью которого западные страны решают свои проблемы. Также, напомнил Лавров, односторонние санкции разрушают сложившиеся производственно-торговые цепочки и бьют по Азии, Африке, Латинской Америке. Он резюмировал, что на смену гуманитарному сотрудничеству пришла культура отмены.

Ранее сообщалось, что после ужесточения антироссийских санкций со стороны США многие банки Китая отказались от долларовых платежей с Россией. Некоторые прекратили и корреспондентские отношения. Расчёты с Пекином идут в юанях.

Авторы Татьяна Миссуми