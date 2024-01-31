Дама на охоте: Народной мудрости "45 — баба ягодка опять" нашлось научное объяснение Психолог Некрасов-Гром: Женщины в 45 переживают всплеск гормонов, как подростки 31 января, 10:05 Женщины после 45 лет испытывают гормональный всплеск. Обложка © Freepik

Женщины в возрасте после 45 лет ощущают гормональный всплеск, аналогичный подростковому, поэтому могут начать "охотиться" на мужчин. Об этом aif.ru рассказал психолог, автор методики "Так-И-Да-терапия" Александр Некрасов-Гром.

"Не стоит исключать гормональный фактор, который подталкивает не только подростков в 18–20 лет, но и зрелых женщин после сорока лет, которые приближаются к менопаузе или климаксу. Женщины в этот период начинают чувствовать примерно то же самое, что и подростки", — пояснил он.

По его словам, представительницы прекрасной половины человечества вновь мечтают почувствовать себя желанной или окунуться с головой в атмосферу романтических свиданий, особенно если за плечами тяжёлый развод. Однако современное общество не одобряет любовную активность дам бальзаковского возраста. Их "охота" на мужчин кажется окружающим смешной.

Психолог призвал женщин не стесняться возрастных отношений. Тем более что между подростковой активностью и женской есть большая разница. В последнем случае к делу подключаются мудрость, жизненный опыт, образованность, чувственность, которые свойственны дамам после 45 лет.

Однако эксперт предупредил, что, перед тем как пойти на поводу у гормонов, нужно чётко понять, не является ли "охота" на мужчин попыткой закрыть внутреннюю пустоту или отомстить своему бывшему. Иначе можно не только наделать ошибок, но и углубить свою душевную рану.

"Женский пикап в некотором смысле более зрелый, чем мужской, несмотря на то что в обоих случаях гормоны подчас начисто сносят разум", — резюмировал специалист.

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Авторы Татьяна Миссуми