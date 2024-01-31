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Неправильный прикус оказался причиной болей в шее и головокружения

Врач Михаленко заявил, что неправильный прикус вызывает боли в голове и шее

31 января, 11:14
Прикус вызывает проблемы со спиной и шеей. Обложка © Freepik

Прикус вызывает проблемы со спиной и шеей. Обложка © Freepik

Проблемы с прикусом способны вызвать боли в спине, шее, плечах, а также головокружения. Об этом рассказал "Газете.ru" врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальный терапевт и остеопат Европейского медицинского центра (ЕМЦ) Илья Михаленко.

"Часто пациенты с нарушениями прикуса или другими патологиями челюсти страдают болями в шейном отделе, нарушением осанки, при котором голова часто установлена вперёд. Это приводит к усилению лордоза шейного отдела позвоночника и перегрузке мышц шеи и верхнего плечевого пояса, что вызывает дисбаланс мышц и болевой синдром", пояснил он.

По его словам, также неправильную нагрузку начинают испытывать мышцы лица, что тоже провоцирует болевые ощущения в шейном отделе позвоночника и создаёт риски развития мигрени. Остеопат подчеркнул, что тем самым запускается цепная реакция. Иными словами, у человека возникают болезни, которые не имеют видимой связи с прикусом. Наихудший вариант, когда искривляется позвоночник и из-за этого появляются боли в груди.

Стоматолог объяснил, до чего может довести неправильный прикус
Стоматолог объяснил, до чего может довести неправильный прикус

Ранее Лайф рассказал о зубной боли, которую ни в коем случае нельзя терпеть. Например, кратковременная боль в зубе от холодной или горячей еды может быть вызвана глубоким кариесом. Со временем ситуация будет только усугубляться, так что без стоматолога не обойтись.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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