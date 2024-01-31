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Россиянин провернул фокус из "Бриллиантовой руки" в магазине электроники в Крыму

Мужчина украл телефон в салоне связи в Алуште, спрятав его под гипс

31 января, 13:20
Мужчина украл телефон в магазине в Алуште, спрятав его в гипс. Обложка © t.me / МВД Крым

Мужчина украл телефон в магазине в Алуште, спрятав его в гипс. Обложка © t.me / МВД Крым

В Алуште 25-летний мужчина украл телефон в салоне мобильной связи, спрятав его в гипс, сумма ущерба оценивается в 13 тысяч рублей. Кадрами кражи делится МВД по Крыму.

Мужчина украл телефон в магазине в Алуште, спрятав его в гипс. Видео © t.me / МВД Крым

"В полицию города Алушты обратилась сотрудница салона мобильной связи о краже смартфона. 55-летняя местная жительница уточнила, что неизвестный мужчина пришёл в магазин под видом покупателя. В качестве примера консультант продемонстрировала ему собственный смартфон", — рассказали в ведомстве.

Когда продавец отвлеклась, преступник провернул фокус из "Бриллиантовой руки" — он схватил телефон, засунул его под гипс и покинул магазин. Полиция задержала злоумышленника в Ялте. Им оказался житель Краснодарского края, который уже был судим за аналогичные преступления. Его отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Похититель женских халатов едва не спалил магазин в Петербурге
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Ранее сообщалось, что менеджер московской фирмы переоделся в женщину и похитил с работы 18 миллионов рублей. Мужчину задержали. Полицейским парень объяснил, что ему надоело работать за 60 тысяч рублей в месяц и при виде крупной суммы "захотелось пожить нормально".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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