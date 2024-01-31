Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать
Демилитаризованная линия должна проходить на таком удалении от границ России, чтобы обезопасить мирные города и сёла от обстрелов ВСУ. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал он.
Также в ходе встречи Владимир Путин признался, что не знает, зачем ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными. По его словам, если можно теоретически предположить, зачем украинская армия наносит удары по мирным городам, хотя и это, безусловно, преступление, то катастрофа Ил-76 осмыслению не поддаётся.
LIFE / Павел Баранов