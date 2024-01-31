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31 января, 14:25

Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать

Демилитаризованная линия должна проходить на таком удалении от границ России, чтобы обезопасить мирные города и сёла от обстрелов ВСУ. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал он.

"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными
"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными

Также в ходе встречи Владимир Путин признался, что не знает, зачем ВСУ сбили военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными. По его словам, если можно теоретически предположить, зачем украинская армия наносит удары по мирным городам, хотя и это, безусловно, преступление, то катастрофа Ил-76 осмыслению не поддаётся.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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