Прыгунья в воду из сборной России пожаловалась на домогательства тренера
Тренер сборной России по прыжкам в воду Муякин отстранён из-за домогательств
19-летняя Мария Бруенок — призёр чемпионата России по прыжкам в воду. Фото © vk.com / Мария Бруенок
19-летняя российская спортсменка, прыгунья в воду Мария Бруенок заявила о домогательствах со стороны тренера сборной России Павла Муякина. По словам девушки, она получала личные сообщения эротического характера от 62-летнего наставника, но предать историю огласке решилась, когда Муякин перешёл от переписки к действиям и поцеловал её в губы.
"Он начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. То есть разговор личного характера. А дальше он меня поцеловал в губы. Я ни слова не сказала, на горячую голову не хотелось что-либо делать. Я просто развернулась и ушла", — приводит рассказ Марии Бруенок Metaratings.ru.
На сегодняшний день Муякин отстранён от тренерской работы. В российской Федерации по прыжкам в воду заявили, что описанные взаимоотношения тренера и спортсмена "непозволительны и противоречат морально-этическим нормам". О фактах домогательства также доложено в Министерство спорта России. Обращалась ли Бруенок за защитой в правоохранительные органы, не сообщается.
Журналисты дозвонились и до самого Муякина. Секс-скандал со своим участием он комментировать отказался, сообщив лишь, что "всё не так однозначно".
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