Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты

Сопредседатель штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, актёр Владимир Машков передал ему удостоверение кандидата. Об этом артист сообщил журналистам на встрече действующего главы государства с доверенными лицами.

"Да", — сказал Машков, отвечая на вопрос об удостоверении.