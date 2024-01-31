Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты
Сопредседатель штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, актёр Владимир Машков передал ему удостоверение кандидата. Об этом артист сообщил журналистам на встрече действующего главы государства с доверенными лицами.
"Да", — сказал Машков, отвечая на вопрос об удостоверении.
Напомним, 15–17 марта этого года в России пройдут президентские выборы. Ранее ЦИК РФ зарегистрировала действующего российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты в статусе самовыдвиженца. Помимо него за должность поборются Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.
LIFE / Павел Баранов