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31 января, 15:45

Машков передал Путину удостоверение кандидата в президенты

Сопредседатель штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, актёр Владимир Машков передал ему удостоверение кандидата. Об этом артист сообщил журналистам на встрече действующего главы государства с доверенными лицами.

"Да", — сказал Машков, отвечая на вопрос об удостоверении.

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Напомним, 15–17 марта этого года в России пройдут президентские выборы. Ранее ЦИК РФ зарегистрировала действующего российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты в статусе самовыдвиженца. Помимо него за должность поборются Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков.

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LIFE / Павел Баранов

Павел Баранов
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