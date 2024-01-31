Путин присвоил звание "генерал-майор" Адаму Делимханову
Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание "генерал-майор" депутату Государственной думы РФ Адаму Делимханову, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что благодаря своей непримиримой позиции к проявлениям терроризма и патриотизму Делимханов пользуется уважением в многонациональном обществе.
"Друзья! Путин своим указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера "генерал-майор" дорогому брату, депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову. Искренне желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов в нелёгкой службе нашей великой Родине — России!" — написал Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Кадыров отметил, что Делимханов обладает большим авторитетом не только в Чечне, но и во всей России. Он отметил, что депутат после начала СВО участвовал в военных действиях. По словам Кадырова, Делимханов принимал участие в освобождении Мариуполя и других важных населённых пунктов в ДНР, а также координировал действия чеченских подразделений в ходе выполнения оперативно-боевых задач.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции на Украине очередной группы добровольцев. Как подчеркнул чеченский лидер, бойцы прибыли в регион из самых разных уголков России.
ТАСС / Михаил Метцель