Путин присвоил звание "генерал-майор" Адаму Делимханову

Кадыров отметил, что Делимханов обладает большим авторитетом не только в Чечне, но и во всей России. Он отметил, что депутат после начала СВО участвовал в военных действиях. По словам Кадырова, Делимханов принимал участие в освобождении Мариуполя и других важных населённых пунктов в ДНР, а также координировал действия чеченских подразделений в ходе выполнения оперативно-боевых задач.