Харитонов — скучно, Слуцкий — классика, Даванков — хайп: Эксперты оценили особенности кампаний трёх кандидатов в президенты

Кандидаты в президенты РФ, их политическая риторика и политическое поведение — всё должно соответствовать высочайшему уровню выборов главы государства. Об этом политтехнолог, руководитель проекта "Экспертные клубы России" Сергей Чернаков заявил в ходе круглого стола ЭИСИ "Президентская кампания: кто попадёт в итоговый бюллетень?".

Так, эксперт оценил позицию КПРФ на этих выборах как "взять и поделить", однако это уже не работает. Также, по мнению Чернакова, коммунисты не угадали с выдвинутым кандидатом — депутатом Госдумы Николаем Харитоновым, который ведёт "совершенно неяркую" кампанию.

Выигрышнее, по мнению Чернакова, выглядит глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Политтехнолог отметил заявление депутата о том, что "регионы больше, чем Москва". Этого давно ждали в глубинке. Тем не менее партии не хватает яркости и объёма в этой кампании. Например, покойный экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский делал яркие заявления и использовал весь предоставленный ему объём эфирного времени. Слуцкому посоветовали добавить "тиража и яркости".

А вот вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова эксперт пожурил за подпись в поддержку другого кандидата — блогерши Рады Русских.

"Как может кандидат в президенты ставить подписи в поддержку кандидатов, которые не соответствуют уровню избирательной кампании? У нас СВО, Запад спит и видит, чтобы признать кампанию нелегитимной. Как можно себе позволить карнавализировать выборы такими выходками? Это я отношу к политической незрелости", — добавил Чернаков.