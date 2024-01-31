Россия начала разворачивать фуры с популярным кормом для кошек и собак из-за мышьяка
В кормах для кошек и собак итальянской фирмы Farmina нашли мышьяк
Россельхознадзор проверил корма для животных от итальянской фирмы Farmina и обнаружил в них мышьяк, сообщил Mash. Опасное вещество нашли после того, как ведомство начало отправлять на анализ каждую партию, поступившую в РФ.
Уточняется, что бренд официально прекратил поставки в Россию после начала СВО, однако продукция всё равно приезжала в Россию через третьи страны. Отказываться от параллельного импорта никто из сторон не планировал до конца проверки. Но поставщики уже начали жаловаться, что все фуры с Farmina и Farmina Vet Life начали останавливать на въезде в Россию.
Ранее Лайф рассказывал, что Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's из-за некачественной продукции. Там указали, что она не имеет лабораторного контроля, к тому же присутствует недостаточная температурная обработка сырья, нет сведений о его происхождении.
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