Двукратный чемпион мира по баскетболу Марк Газоль решил завершить карьеру
Марк Газоль. Обложка © ТАСС / ZUMA / Atilano Garcia
Титулованный испанский баскетболист Марк Газоль поставил точку в спортивной карьере. О решении навсегда уйти с паркета двукратный чемпион мира объявил в соцсетях.
"Конец главы. Всем спасибо", — написал Газоль.
По данным Испанской федерации баскетбола, игрок считает своё решение "правильным и взвешенным". Там напомнили, что спортсмен дважды становился обладателем олимпийского серебра, а также имеет суммарно пять медалей чемпионатов Европы, две из которых золотые.
А ранее спортивную карьеру в РФ завершил полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, вернувшись в Эквадор. Спортсмен представлял российские клубы на протяжении почти 20 лет.