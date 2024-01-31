Двукратный чемпион мира по баскетболу Марк Газоль решил завершить карьеру

Титулованный испанский баскетболист Марк Газоль поставил точку в спортивной карьере. О решении навсегда уйти с паркета двукратный чемпион мира объявил в соцсетях.

"Конец главы. Всем спасибо", — написал Газоль.

По данным Испанской федерации баскетбола, игрок считает своё решение "правильным и взвешенным". Там напомнили, что спортсмен дважды становился обладателем олимпийского серебра, а также имеет суммарно пять медалей чемпионатов Европы, две из которых золотые.