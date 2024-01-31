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31 января, 20:00

Двукратный чемпион мира по баскетболу Марк Газоль решил завершить карьеру

Марк Газоль. Обложка © ТАСС / ZUMA / Atilano Garcia

Марк Газоль. Обложка © ТАСС / ZUMA / Atilano Garcia

Титулованный испанский баскетболист Марк Газоль поставил точку в спортивной карьере. О решении навсегда уйти с паркета двукратный чемпион мира объявил в соцсетях.

"Конец главы. Всем спасибо", — написал Газоль.

По данным Испанской федерации баскетбола, игрок считает своё решение "правильным и взвешенным". Там напомнили, что спортсмен дважды становился обладателем олимпийского серебра, а также имеет суммарно пять медалей чемпионатов Европы, две из которых золотые.

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А ранее спортивную карьеру в РФ завершил полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, вернувшись в Эквадор. Спортсмен представлял российские клубы на протяжении почти 20 лет.

Илья Пушкарев
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