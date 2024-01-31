Подвиг за подвигом: Бурятский депутат с орденом Мужества спас пассажирку самолёта

Депутат Заксобрания Бурятии Вячеслав Дондоков оказал экстренную помощь пассажирке самолёта, совершавшего рейс в Москву. Об очередном подвиге обладателя ордена Мужества за участие в спецоперации на Украине сообщила пресс-служба Народного хурала республики.

Во время полёта женщина пожаловалась на недомогание. Выяснилось, что причина ухудшения её самочувствия кроется в падении давления до критической отметки. Стюардессы начали искать в салоне врача, а так как Дондоков является бывшим военным медиком, он немедленно откликнулся на просьбу о помощи. Депутат оперативно подобрал нужные лекарства и поставил пассажирке укол.