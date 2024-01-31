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31 января, 20:16

Подвиг за подвигом: Бурятский депутат с орденом Мужества спас пассажирку самолёта

Бурятский депутат – герой СВО оказал экстренную помощь пассажирке самолёта

Бурятский депутат – герой СВО оказал экстренную помощь пассажирке самолёта. Обложка © T.me / Народный хурал Бурятии

Бурятский депутат – герой СВО оказал экстренную помощь пассажирке самолёта. Обложка © T.me / Народный хурал Бурятии

Депутат Заксобрания Бурятии Вячеслав Дондоков оказал экстренную помощь пассажирке самолёта, совершавшего рейс в Москву. Об очередном подвиге обладателя ордена Мужества за участие в спецоперации на Украине сообщила пресс-служба Народного хурала республики.

Во время полёта женщина пожаловалась на недомогание. Выяснилось, что причина ухудшения её самочувствия кроется в падении давления до критической отметки. Стюардессы начали искать в салоне врача, а так как Дондоков является бывшим военным медиком, он немедленно откликнулся на просьбу о помощи. Депутат оперативно подобрал нужные лекарства и поставил пассажирке укол.

"Благодаря экстренно оказанной медицинской помощи пассажирка смогла продолжить полёт. Сам же Вячеслав Дондоков в своём поступке не видит ничего героического", — сказано в публикации заксобрания.

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А днём ранее во Внуково экстренно сел самолёт, совершавший рейс Санкт-Петербург – Самара. Поводом для изменения маршрута послужила потерявшая сознание пассажирка.

Илья Пушкарев
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