Прокурор запросил для экс-главы Минпросвещения Марины Раковой восемь лет колонии

Бывший министр просвещения РФ Марина Ракова может на восемь лет отправиться в колонию строгого режима, если суд удовлетворит требование прокурора о почти максимальном наказании за мошенничество в особо крупном размере. Такое наказание гособвинение запросило в рамках прения сторон 31 января.

"Прокурор запросил восемь лет колонии общего режима для Раковой, [бывшему ректору Шанинки Сергею] Зуеву просил назначить шесть с половиной лет лишения свободы", — рассказал ТАСС адвокат обвиняемой Дмитрий Кравченко.

Остальным фигурантам дела о хищении порядка 50 миллионов рублей запросили сроки от трёх до пяти с половиной лет. Прения сторон возобновятся 6 февраля. На них свою позицию изложит защита Раковой.

А неделей ранее суд вынес окончательный приговор убийце военкора Владлена Татарского Дарье Треповой*. За теракт в Санкт-Петербурге девушка проведёт за решёткой следующие 27 лет.