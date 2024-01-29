Экс-мэра Томска Кляйна приговорили к году колонии по четвёртому уголовному делу

Бывший мэр Томска Иван Кляйн приговорён судом к одному году тюремного заключения по результатам рассмотрения четвёртого уголовного дела в отношении него о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.