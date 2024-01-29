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Экс-мэра Томска Кляйна приговорили к году колонии по четвёртому уголовному делу

29 января, 08:19
Экс-мэр Томска Иван Кляйн. Обложка © ТАСС / Данила Шостак

Экс-мэр Томска Иван Кляйн. Обложка © ТАСС / Данила Шостак

Бывший мэр Томска Иван Кляйн приговорён судом к одному году тюремного заключения по результатам рассмотрения четвёртого уголовного дела в отношении него о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать виновным Кляйна, назначить наказание в виде одного года лишения свободы", — говорится в судебном решении по итогам заседания.

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Напомним, мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года во время рабочего совещания в администрации города. Ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, Кляйн предоставил заведомо ложные сведения в Департамент градостроительства Томска, чтобы помешать местному предпринимателю застроить землю вокруг предприятия своей супруги, акционером которого он является. Суд счёл доказанной вину чиновника в декабре 2021 года. Тогда его отправили в колонию на два года и обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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