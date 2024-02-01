Кладезь канцерогенов: Назван самый вредный продукт в жареном виде, который мы едим почти каждый день

Жарку неспроста принято считать наименее полезным способом термообработки пищи. Выделяемые в процессе такой готовки канцерогены сводят на нет все ценные свойства продуктов. Особенно эта аксиома актуальна для красного мяса, предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

"Это самый вредный продукт в жареном виде. Особенно если сильно его обуглить, в этом случае образуется больше всего канцерогенов. Поэтому, если очень хочется съесть мясо в таком виде, следует выбирать щадящие способы жарки — лёгкое и неглубокое обжаривание", — посоветовал он "Вечерней Москве".

Аналогичного мнения придерживается и врач Дарья Русакова. По словам диетолога, полезнее всего вообще исключить из рациона жареную пищу. Ещё существуют способы минимизировать вред от этого способа готовки. Для этого можно использовать сковородки с антипригарным покрытием или аэрогрили, а также специальные масла.

"Лучше отдать предпочтение маслу с высокой температурой сгорания, не перегревать его и не использовать повторно для приготовления. Особенно после жарки во фритюре необходимо менять масло сразу", — заключила Русакова.