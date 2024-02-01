"Существо без души и сердца": Адыгейскому душителю предрекли пожизненное за убийство женщины и ребёнка

За жестокое убийство возлюбленной и её двухлетней дочки в Краснодаре душитель из Адыгеи должен поплатиться свободой до конца своих дней. Неутешительное будущее фигуранту громкого уголовного дела предрёк криминалист Михаил Игнатов.

"Это вообще за гранью. Это подчёркивает, что этот недочеловек, животное, существо не имеет никаких принципов, устоев в жизни, души, сердца, вообще ничего. Это просто живое существо", — гневно высказался он в интервью порталу "Страсти".

По словам знакомого с ходом расследования эксперта, подобные случаи по неизвесным причинам фиксируются всё чаще. Известия о домашнем насилии и истязаниях регулярно доносятся из разных уголков страны.

"По данному конкретному индивидууму — я считаю, что здесь должно быть проведено следствие в полном объёме, назначены все экспертизы. Естественно, человек должен понести заслуженное наказание — пожизненное заключение с содержанием в колонии особого режима", — подытожил Игнатов.