Ночь Мирадж, День рождения огнетушителя, Григорий-весноуказатель: Праздники и приметы 7 февраля Сегодня, 7 февраля 2024 года, мусульмане в России отмечают один из своих главных религиозных праздников, а православные чтят память одного из Отцов Церкви. Также на эту дату приходится праздник бизнес-тренеров и "день рождения" спасающего жизни устройства. 6 февраля, 21:01 В 2024 году с 7 на 8 февраля мусульмане отмечают Ночь Мирадж. Обложка © Shutterstock

Ночь Мирадж

С 7 на 8 февраля мусульмане в России и других странах отмечают праздник под названием Ночь Мирадж (аль-Исра, аль-Мирадж). Рассказываем о нём: Это один из главных мусульманских праздников.

Посвящён чудесному путешествию пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесению на седьмое небо.

Отмечается в ночь с 26 на 27 священного месяца Раджаб по лунному календарю.

В 2024 году эта дата приходится в ночь с 7 на 8 февраля.

Нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Мусульмане верят, что в эту ночь пророк Мухаммед познал сразу два чуда. Согласно хадисам, посвящённым этому событию, архангел Джабраил посетил пророка, спящего возле мечети в Мекке. Он призвал отправиться в Иерусалим на крылатом коне Бораке. Там Мухаммед вошёл в Иерусалимский храм, где его ожидали другие пророки, и совершил вместе с ними молитву, на которой он был предстоятелем —имамом.

По преданию, затем в сопровождении Джабраила Мухаммед взошёл на небо по лестнице ангелов (миърадж) и посетил семь небес. На седьмом, высшем, восседал праотец и патриарх всех пророков Ибрахим, который показал Мухаммеду рай. С седьмого неба Мухаммед явился к престолу Аллаха и беседовал с ним, произнеся 99 тысяч слов, после чего был возращён обратно в Мекку.

Мусульмане проводят этот праздник в бдении, читают Коран, молятся и пересказывают предание о чудесном вознесении Мухаммеда. Они посещают мечеть, чтобы совершить совместную молитву и послушать посвящённую этому событию проповедь. Считается, что пост в Мирадж в ритуальном отношении равен ста ночам поста.

День российского бизнес-образования

7 февраля отмечается День российского бизнес-образования. Фото © Shutterstock

7 февраля в России свой праздник отмечают те, кто трудится в кузнице кадров предпринимательского дела, — на эту дату приходится День российского бизнес-образования. Несколько фактов о нём: Это российский профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Отмечается с 2017 года по инициативе Русской школы управления.

Дата празднования фиксированная — 7 февраля.

Свой праздник 7 февраля в России отмечают ассоциации бизнес-образования, крупные федеральные бизнес-школы, региональные учебные центры. Февраль для Дня российского бизнес-образования выбрали не случайно — это время планирования новых проектов, когда предыдущий финансовый год закрыт.

Бизнес-образование отличается от традиционного академического. Подготовка предпринимателей больше опирается на практику, усиление умений и навыков работы в конкурентной среде, увеличение отдачи и повышение личной и корпоративной эффективности. А значит, и сами педагоги должны работать не как преподаватели в вузах. В случае с бизнес-образованием среди них много практикующих специалистов.

День бизнес-образования в России призван напомнить: чтобы достигать новых вершин в предпринимательстве, нужно учиться, расширять своё понимание рынка. Такое обучение — это инвестиция в развитие.

День рождения огнетушителя

7 февраля отмечается День рождения огнетушителя. Фото © Shutterstock

7 февраля в России также отмечается забавный праздник — День рождения огнетушителя. Предлагаем узнать о нём больше: Это неофициальный международный праздник.

Отмечается ежегодно 7 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате получения первого патента на такое устройство.

Едва освоив огонь, человечество столкнулось и с его разрушительной силой — неосторожное обращение способно за считаные минуты уничтожить всё жилище. Попытки обуздать эту стихию предпринимались издревле, однако на раннем этапе развития науки это было сложно. Ситуация начала меняться в XVIII веке, когда учёные один за другим стали предлагать устройства, способные сбить пламя, — огнетушители.

Например, примерно в 1715 году в Германии изобретатель Захария Грейл создал конструкцию в виде деревянной бочки с водой. Она была оснащена порохом и запалом. Если случался пожар, запал поджигался, порох выбивал стену и вода заливала пламя. В 1815 году русский химик Семён Власов предложил использовать для тушения пожаров отходы мыловаренных заводов. А инженер Кюн из Саксонии в 1846 году придумал "огнетушительную коробку", начинённую селитрой и углём. При возгорании из неё выделялся газ, который не давал огню распространяться.

Считается, что первый огнетушитель, напоминающий современные, был запатентован 7 февраля 1863 года, поэтому именно эта дата считается "днём рождения" подобного устройства. Изобретение принадлежало американскому инженеру Алану Крею. А прототип современного пенного огнетушителя изобрёл русский инженер Александр Лоран. Он запатентовал способ получения воздушно-механической пены, получив документы в мае 1905 года в Санкт-Петербурге.

День рождения огнетушителя — это повод не только узнать об истории таких устройств, но и получить больше знаний о пожарной безопасности. Например, прочитать правила использования огнетушителей, рассмотреть схему экстренной эвакуации из здания. Эта информация однажды может спасти жизнь.

День памяти святителя Григория Богослова

7 февраля православные отмечают День памяти святителя Григория Богослова. Григорий Богослов покидает Константинополь (миниатюра из рукописи XI века). Фото © Wikipedia

7 февраля Русская православная церковь чтит память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Он жил в IV веке, считается одним из Отцов Церкви. Богословом его стали называть из-за глубоких познаний и Священного Писания и его толкований.

Родился Григорий примерно в 329 году в Арианзе, у города Назианза в Малой Азии (сейчас это территория Турции). Родители его были богаты и благочестивы. Юноша получил хорошее образование: прошёл курс обучения в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской, Александрии и в Афинах. Затем преподавал красноречие, после чего возвратился к родителям и в 30-летнем возрасте принял святое крещение от своего отца, ставшего к тому времени епископом.

Когда родители умерли, Григорий отправился в Константинополь для борьбы с ересью Македония, отрицавшего Божество Святого Духа. Там начал проповедовать в небольшой церкви и скоро привлёк туда много паствы. При поддержке александрийского патриарха Петра и константинопольского императора Феодосия святитель Григорий стал Патриархом Константинопольским. Так как это вызвало смуту и несогласие в Церкви, он решил удалиться из Константинополя, чтобы успокоить бурю.

Живя в родовом имении, Григорий ходил босыми ногами, носил обветшалую одежду, спал на земле. 7 февраля (по новому стилю) 389 года святитель Григорий Богослов скончался, оставив большое наследие: 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей. Полное собрание творений святителя Григория Богослова было переведено на русский язык и издано несколько раз.

Приметы 7 февраля

Григорий-весноуказатель

На Руси же в эту дату отмечали Григорьев день, который ещё называли Григорий-весноуказатель. Считалось, что погода уже начинала меняться, переходя к потеплению, указывая на приближение весны. Этот народный праздник был семейным — всем домочадцам следовало собраться вместе, пригласить другую родню, сходить к ней в гости. А ещё на Григория, помня его наставления, люди стремились сделать что-то хорошее. Дурные дела, а также колкие слова, как считалось, обернутся невзгодами для того, кто их творит и произносит. Григорьев день рассматривался как очень хороший для решения денежных вопросов.

Погодные приметы 7 февраля

Снегопад на Григория — к короткому лету.

Птицы громко поют — жди морозов.

Какая погода в этот день, такой зима следующая будет.

Сороки сидят на нижних ветвях деревьев — к сильному ветру.

Именины 7 февраля

7 февраля именины может отмечать российский актёр Анатолий Журавлёв. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Сегодня, 7 февраля, именины могут отмечать: Александр

Анатолий

Борис

Василий

Виталий

Владимир

Григорий

Дмитрий

Моисей

Пётр

Степан

Феликс

Филипп.

Авторы Вадим Андреев