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1 февраля, 09:43

"Этим нас не удивишь": В России заявили о наличии средств для перехвата реактивных снарядов GLSDB

Дипломат Гаврилов: У России есть средства для перехвата снарядов GLSDB

Американцы уже поставляли Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB, и у России есть средства для их перехвата. На это обратил внимание глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Так он прокомментировал заявление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

"Вот Нуланд приехала [в Киев] и гордо объявила, что они поставляют [снаряды GLSDB]. Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали. Мы нашли уже средства противоборства с этой системой, этим нас особо не удивишь", — сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

Как подчеркнул дипломат, у российской стороны есть данные о том, что Штаты испытывали снаряды GLSDB на территории Украины.

А ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о нежелании США добиться завершения конфликта на Украине. Так он прокомментировал заявление Нуланд о том, что Штаты передают Киеву снаряды GLSDB. Российский дипломат подчеркнул, что действия Вашингтона указывают на намерение "продлить агонию киевского режима".

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Vk / Минобороны России

Наталья Исакова
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