"Этим нас не удивишь": В России заявили о наличии средств для перехвата реактивных снарядов GLSDB

Американцы уже поставляли Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB, и у России есть средства для их перехвата. На это обратил внимание глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Так он прокомментировал заявление замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

"Вот Нуланд приехала [в Киев] и гордо объявила, что они поставляют [снаряды GLSDB]. Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали. Мы нашли уже средства противоборства с этой системой, этим нас особо не удивишь", — сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

Как подчеркнул дипломат, у российской стороны есть данные о том, что Штаты испытывали снаряды GLSDB на территории Украины.