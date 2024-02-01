"Праздничный заряд": Россиянам напомнили о количестве выходных в феврале

В связи с празднованием Дня защитника Отечества количество выходных в последнем зимнем месяце составит девять дней, рассказал юрист Илья Русяев. Кроме того, он напомнил, что четверг, 22 февраля, — предпраздничный день, поэтому его продолжительность будет на час меньше.

"Россиян в феврале ждёт праздничный заряд — девять выходных, включая 23 февраля. Что касается оплаты труда, то 22-е считается рабочим днём перед праздником — сокращённый рабочий день. За работу в этот день полагается стандартная оплата", — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

А вот за работу в сам праздник — 23 Февраля — работодатель обязан заплатить в двойном размере или предоставить оплачиваемый отгул, добавил Русяев.