"Хочется забинтовать руки": Российских кинодеятелей призвали отстать от персонажей советских мультиков

Современным российским кинодеятелям пора оставить в покое советскую классику, считает киножурналист и критик Роман Григорьев. По его мнению, переделанные на современный манер герои чаще всего оказываются чудовищной интерпретацией знакомых всем образов, а отгремевший недавно "Чебурашка" — лишь исключение.

"Страшно представить, кем станет домовёнок Кузя в руках наших кинодеятелей. Иногда им хочется забинтовать руки, чтобы ничего не трогали. Я, как зритель, просто не пойду это смотреть — хватило вариантов, которые уже видел. Хочется оставить впечатления, которые сформировались ещё в детстве, нетронутыми", — отметил Григорьев в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что популярность подобных картин неудивительна, учитывая сомнительные вкусы многих зрителей. К примеру, недавний фильм "Иван Васильевич меняет всё", по мнению критика, оказался слишком плох: он смог посмотреть лишь первые семь минут, выключив фильм на шутке жены Шурика, попросившей не отписываться, так как ей "всякая подписота важна". Страшно представить, признаётся собеседник канала, что можно ожидать от "Падал прошлогодний снег", если его также решат переосмыслить.

А кинокритик Дмитрий Бортников пояснил, что создатели ремейков советской классики рассчитывают привлечь в кинозалы не только детей, но и старшее поколение. Причём государство достаточно активно участвует в их создании, позволяя работать с большими бюджетами. В конце концов, никто не запрещает переосмысливать знакомые всем образы, ведь герои, как в "Чебурашке", могут сталкиваться с новыми обстоятельствами или обрасти предысторией.