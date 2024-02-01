Песков: У Кремля нет информации о задержании в Лондоне экс-главы Севастополя
У Кремля нет информации о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не располагаю подробной информацией на этот счёт. Это не совсем вопрос Кремля", — отметил он.
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Напомним, ранее газета Times сообщила, что британская полиция задержала бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Экс-чиновника подозревают в преднамеренном обходе санкционных ограничений.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев