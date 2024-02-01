В Сибири спасли коня Добрыню, которого хозяин привязал к столбу и бросил умирать

В Красноярском крае спасли беспризорного коня, который провёл на привязи вдали от дорог долгое время. Историей по вызволению жеребца поделились сотрудники дивногорского конноспортивного клуба "Талисман".

В Красноярском крае волонтёры спасли коня, привязанного верёвкой в поле. Видео © VK / Дивногорский конноспортивный клуб "Талисман"

Инцидент произошёл в прошлом году. Неравнодушные люди срезали верёвку, которая впилась в шею животного до мяса. Кроме того, у коня видны рёбра — из-за сточенных зубов он не мог нормально питаться. По предварительным данным, хозяин четвероногого всё продал и уехал из посёлка, оставив коня на привязи.

Зимой животное не выжило бы в подобных условиях, поэтому за его спасение принялись сотрудники клуба "Талисман". Жеребца перевезли в Дивногорск на территорию клуба, там ему дали кличку Добрыня. Для того чтобы конь мог нормально питаться, нужно было купить специальный агрегат плющения зёрен, однако на это требовались немалые деньги.

"У Добрыни почти не осталось зубов. Передние он стёр о столбы, к которым его привязывал бывший хозяин, а жевательные пришли в негодность из-за того, что для выживания пришлось есть что попало", — пояснила ветеринар в беседе с Kp.ru.

О случае с Добрыней написали в местной газете, после чего одна из читательниц отправила 80 тысяч рублей на покупку оборудования. Сейчас конь питается специальным кормом и идёт на поправку. Сотрудники клуба отметили, что у него удивительно покладистый характер — ведёт себя культурно и покоряет всех своей добротой. В конце декабря прошлого года для нового жителя клуба построили собственный дом. Сбор денег для помощи Добрыне закрыли. Собранной суммы хватит на приобретение электропастуха, оплату ветеринарной консультации и покупку дополнительного питания на первое время.