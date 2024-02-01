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1 февраля, 11:34

Прожорливый пермяк-сладкоежка украл 15 коробок конфет и съел все улики

МВД: В Перми 20-летний парень вынес из магазина 15 коробок конфет и всё съел

В Перми 20-летний парень вынес из магазина 15 коробок конфет и всё съел. Несмотря на то что злоумышленник уничтожил улики, это не уберегло его от уголовного дела.

В МВД рассказали о подробностях "сладкого ограбления" в Перми. Видео © Telegram / Полиция Прикамья

"В отдел полиции обратился директор одного из сетевых супермаркетов. Он пояснил, что в торговый зал зашёл неизвестный, долго ходил по торговым рядам и рассматривал товары. После этого молодой человек спрятал в куртке 15 коробок конфет и направился к выходу мимо кассы", — отметили в краевом главке МВД.

В ведомстве добавили, что персонал попытался задержать вора, но безуспешно. А вот от сотрудников уголовного розыска скрыться у парня не получилось. Сыщики задержали его и доставили в дежурную часть. 20-летний парень признал вину и рассказал, что съел всё украденное. Ранее злоумышленник-сладкоежка уже привлекался к уголовной ответственности, а сейчас на него завели новое дело. Сейчас парень под подпиской о невыезде. Из-за тяги к сладкому ему грозит лишение свободы на четыре года.

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге двое агрессивных парней украли из магазина продукты на 20 тысяч рублей. Молодые люди вынесли кучу сыра, шоколадных конфет и грузинский лаваш.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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