Российские военные отбили 7 атак ВСУ на Купянском направлении
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 125 военных на Купянском направлении
Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 125 военных. При этом ВС РФ за сутки отбили семь атак противника, сообщили в Министерстве обороны России.
"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.
Потери ВСУ составили более 125 военных и восемь единиц техники, в том числе гаубица Krab производства Польши.
Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие уничтожили РЛС норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Кроме того, бойцы ВС РФ поразили два склада горючего ВСУ.
VK / Минобороны России