Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 125 военных. При этом ВС РФ за сутки отбили семь атак противника, сообщили в Министерстве обороны России.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", — сообщили в оборонном ведомстве.

Потери ВСУ составили более 125 военных и восемь единиц техники, в том числе гаубица Krab производства Польши.