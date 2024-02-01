Учёные выяснили, почему собаки так любят махать хвостом

Собаки начали вилять хвостом в процессе одомашнивания. К такому выводу пришли учёные из Нидерландов и Австрии, которые заинтересовались, почему домашние псы машут хвостом, а волки в дикой природе — нет. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

По словам учёных, чаще всего питомцы машут хвостом, когда к ним приближается хозяин или другая собака, — принято считать, что так они радуются от встречи. В ходе исследования выяснилось, что один из предков собак — чёрно-бурая лисица — тоже начнёт вилять хвостом, если её содержать в неволе на протяжении нескольких поколений и выбирать самых послушных особей.

"У нас нет машины времени, чтобы вернуться к началу взаимоотношений людей с собаками, но мы можем рассмотреть поведение современных псов в тандеме с тем, как ведут себя люди, чтобы попытаться понять, как протекал процесс одомашнивания", — отметила одна из авторов исследования — Тейлор Херш.

По мнению учёных, люди могли намеренно или неосознанно выбирать в питомцы собак, которые чаще виляли хвостом. Дело в том, что человеку от природы нравятся ритмичные движения, каковыми и являются взмахи хвоста. Не исключено, что именно поэтому такие питомцы чаще становились домашними и давали потомство, склонное махать хвостами.