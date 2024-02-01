В африканской стране появятся отели со "всё включено" только для россиян

В Занзибаре (часть Танзании) планируют открыть отели с системой "всё включено" только для туристов, которые прибыли из России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Занзибара Хусейна Али Мвиньи.

"Это не будет завтра, однако мы работаем в этом направлении", — цитирует главу пресс-службы президента Занзибара Мохаммеда Мансура aif.ru.

Всего местные власти намерены открыть около десяти подобных отелей. Такое решение было принято на фоне приезда многих туристов из России во время пандемии, что хорошо сказалось на занзибарском бизнесе. Всего руководство Занзибара хотело бы видеть у себя порядка миллиона российских туристов ежегодно.