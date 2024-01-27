Ещё в одной стране с февраля начнут принимать российские карты "Мир"

Карты российской платёжной системы "Мир" с 20 февраля начнут работать в Мьянме. Об этом сообщил министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан Зо во время бизнес-форума на полях выставки "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве.

"Мы сейчас можем дать возможность [российским туристам и инвесторам] с 20 февраля этого года использовать удобные финансовые инструменты. Можно получить соответствующую карту, которая будет работать в нашей экономике. Можно будет воспользоваться картой "Мир", — сказал Кан Зо.

Как добавил министр, с момента, как эта программа заработает для туристов и инвесторов, проводить платежи станет удобно и очень просто.