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27 января, 16:02

Ещё в одной стране с февраля начнут принимать российские карты "Мир"

Российские карты "Мир" с 20 февраля начнут работать в Мьянме

Карты российской платёжной системы "Мир" с 20 февраля начнут работать в Мьянме. Об этом сообщил министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан Зо во время бизнес-форума на полях выставки "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве.

"Мы сейчас можем дать возможность [российским туристам и инвесторам] с 20 февраля этого года использовать удобные финансовые инструменты. Можно получить соответствующую карту, которая будет работать в нашей экономике. Можно будет воспользоваться картой "Мир", — сказал Кан Зо.

Как добавил министр, с момента, как эта программа заработает для туристов и инвесторов, проводить платежи станет удобно и очень просто.

Белоусов: Карты "Мир" принимаются уже на территории 10 стран
Белоусов: Карты "Мир" принимаются уже на территории 10 стран

Ранее Лайф писал, что крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал принимать карты "Мир". В первую очередь их приём был запущен в торгово-сервисных предприятиях в наиболее популярных туристических локациях страны — Столичном округе и штате Нуэва-Эспарта.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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